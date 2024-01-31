大陸30日晚間宣布取消M503航線自北向南飛行偏置，並啟用W122、W123銜接西向東航線，遭陸委會嚴正抗議，我國軍方也認為會壓縮我空防縱深，前大使介文汲認為，大陸此舉宣稱陸方將不與台灣協商的政治意義較為重大。主持人王淺秋則狠酸陸委會只會發新聞稿，只是一個「廢物」的概念。

介文汲今出席廣播節目《千秋萬事》專訪，主持人王淺秋談及昨大陸民航局宣佈取消M503航線自北向南飛行偏置，並啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行，王淺秋指出，此舉被我國軍方認為壓縮空防縱深，萬一民航機或軍機來攻擊，預警時間會縮短，陸委會也嚴正抗議，質疑是否改變台海中線？

介文汲回覆，他認為問題主要出在雙方沒有協商，中國大陸就片面宣布此決定，他引述中華戰略學會研究員張競說法指出，從2018年1月北京啟用相關航路後，當時M503航線自北向南繼續維持偏航，W123、W122限制開放自東向西，經過6年實際運作，我國空防單位從未漏失空防動態情報，同時也能精確掌握共機動態，從未與民航機產生混淆與誤判，因此我方現在不必過度抗議，反成為笑柄。

王淺秋接話表示，張競的意思是說，這本是經過國際民航組織通過的航線，若有疑慮根本不會被批准，是過去馬政府抗議認為有安全、主權等疑慮，溝通後才暫時擱置。

介文汲表示，張競認為，軍方過去多年來從未搞錯過民航機與軍機，且若軍機也都掌握不會混淆，過去都弄很清楚，且民航機不會造成威脅，既然航線獲得國際民航組織認可，沒必要在此做文章。

介文汲酸道，陸委會說要報復，而目前雙方沒溝通管道能怎麼報復？難道是雙方繼續不溝通還是切斷航線？他認為，陸方此舉實際軍事意義不大，政治上顯現大陸不與台協商的意義較大。

王淺秋表示，所以未來就得看總統當選人賴清德組閣後，怎麼用陸委會人選，他批評，當時邱太三號稱最能讓兩岸溝通，最後卻只負責打選戰、發新聞稿罵大陸，毫無實質作為，目前應該想辦法恢復溝通，若真的有軍事疑慮，有何磋商空間，並做出一點貢獻，若只會發新聞稿，就只是一個「廢物」的概念。

介文汲也批評，今年國防預算6005億元，前總統馬英九卸任時是3000億元，蔡英文總統8年增加了國防預算還沾沾自喜，他指出，國防預算增加表示台灣愈來愈不安全，才會買那麼多武器，把台灣搞愈來愈不安全還沾沾自喜，花的都是人民血汗錢，潛艦國造到底下水了沒？潛水艇不下水就是旱鴨子。