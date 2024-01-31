對於年底的美國大選，資深媒體人陳文茜觀察，「反川普」和「討厭拜登」二者同時存在；另外，美國最大的核心是「邊境議題」、「反移民議題」， 還隱含了種族主義。第三是美國的貧富差距，越來越多白人已經在貧窮線下，因此川普勢力越來越大。

陳文茜31日在《觀點—文茜Open Chat》指出，川普說的話，是很多底層美國人內心真正的感覺、憤怒與吶喊，也強化了川普的正當性，亦即「既然你不要我了，我也不要你了！」「既然體制拋棄我，抱歉，我也不需要尊重你這個體制！」

陳文茜認為，美國國債最終會拖垮這個國家，所以削減赤字、減少國債，不要拿這麼多錢付利息，讓預算有效分配在「跟不上的人」，「一定」是美國未來的政策，成為美國方向。

陳文茜直言，1941年日本偷襲珍珠港、韓戰、越戰以及冷戰時期的美國，結束了；民主憲政典範的美國的美國結束了，除非涉及本國利益或是以色列，美國不會再介入其他國家的戰爭，甚至連烏克蘭軍援模式都結束了。

陳文茜預測，第一，川普贏的機率超過拜登；第二，絕對不要忽略，美國不只有很多人恐懼川普，有很多人討厭拜登；第三，美國有太多跟不上的人，比8年前更嚴重。川普捲土重來，代表美國「跟不上的人」的力量更壯大、更大聲，對體制的攻擊更嚴重。

陳文茜強調，美國會回到一戰前的美國，或是回到小羅斯福對日本宣戰前的美國，那才是過去180年真正的美國，美國人相信，「孤立主義」使美國壯大。