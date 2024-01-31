美國「小非農」ADP就業報告顯示，今年1月美國民間企業就業人數經季節調整後增加10.7萬人，寫下去年11月以來最小增幅，低於經濟學家預期的15萬人，美股三大期指31日盤前走勢漲跌互見，台指期經歷早盤的大跌後，夜盤重拾上漲動能，反彈71點，暫報17,992點，再度朝萬八大關靠近。

此外，美國1月薪資漲幅持續縮小，1月就業人員薪資年增5.2％，低於去年12 月的5.4％；至於跳槽人員薪資增幅則為7.2％，也創下2021年5月以來最小年增幅，勞動力市場似乎真出現降溫跡象。

觀察期交所內的商品，小臺指期上漲59點、電子期貨上漲3.05點、小電子期上漲3.3點、半導體30期貨也上漲17點、台灣50 ETF也同步小漲0.5點；而個股期貨方面，台積電期貨夜盤止穩走揚，盤中小漲4元、暫報633元。

而國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品則是漲跌紛歧，美國道瓊期貨小漲11點、美國標普500期貨小跌0.5點、美國那斯達克100指數期貨、美國費城半導體期貨則分別下挫60點及17點，科技股跌幅較為沉重；英國富時100期貨則小跌1點，報7,664點。

商品期貨方面，黃金US期報價上漲9.3點、台幣黃金期下跌8點，布蘭特原油期貨下跌6點，成交價暫報2,557點。

永豐期貨表示，台股以上下影線黑K失守17,900點關卡，意味上檔套牢賣壓有逐漸加重跡象，惟低檔仍有支撐，預期短線維持高檔震盪，後續盤勢除聚焦FOMC的利率決議之外，重量級科技股財報也將是市場觀察重點。