新國會三黨不過半，內閣人選備受關注，行政院長陳建仁會看守到5月20日，對此，賴清德子弟兵民進黨立委林俊憲認為，內閣一定會改組，閣揆換就是大改組，而新閣揆不會有派系考量，這是總統的考題，就是要組閣，閣揆要先訂，現在就是思考徵詢階段，新國會狀態跟以前很大不同，總統要考量就是閣揆是否有辦法應付朝小野大的局面？

林俊憲今接受《POP撞新聞》專訪，主持人黃暐翰提到，王義川未來4年是否有可能進入立法院？林俊憲表示，很有機會，因為民進黨不分區立委只要有一位入閣，王義川就能進入國會。

林俊憲表示，政黨不分區本來就是內閣準備人選，有時候政黨尋找人才就是在不分區歷練，蔡英文就曾經當過不分區，如果不分區立委入閣就是王義川，他目前擔任政策會執行長也是一個重要的位置，是中央黨部跟立院黨團的窗口，民進黨政策會就是負責跟國會聯絡。

林俊憲也提到，他認為外界猜測的幾個人都有可能，但是陳其邁不可能，因為要繼續當高雄市長，而針對新閣揆的條件，林俊憲認為，在社會上要正面的形象，在政治上的表現，以及是否能處理國會朝小野大，跟不同政黨是否能跟他們談？