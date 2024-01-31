大陸民航局30日宣布，2月1日起取消「M503航線自北向南飛行偏置」，引發陸委會抗議。外界認為會模糊化海峽中線，加大台灣空防監測壓力。媒體人黃揚明挖出，高雄市長陳其邁在2015年當立委時，曾質詢時任國防部軍政副部長陳永康，質疑國防部對海峽中線議題怠忽職守，但2月1日陳永康將以國民黨不分區立委身分就任。網友直呼，若2年後陳其邁當閣揆，就換陳永康質詢他；有人則吐嘈現在官員都只會反質詢拖時間。

大陸民航局宣布明起取消「M503航線自北向南飛行偏置」，且後續將啟用與M503銜接的W122、W123航線由西向東運行。對此，行政院長陳建仁今(31日)表示譴責，批評對岸政府破壞雙方自2015年來的協商結論，破壞台灣海峽及區域和平現況，應盡快停止不適當作為。

「M503航線議題，2015年3月在立法院內政委員會，時任立委的陳其邁質詢時任國防部軍政副部長陳永康。」黃揚明今(31日)在臉書發文提到，陳其邁質詢時認為，我國與中國進行多次溝通後，中國承諾民航機飛行時會從原本距離海峽中線4浬，變成西移6浬，「只移2浬差別在哪？」陳永康回應表示「這是心理感受問題」。陳其邁對此回應表示無法接受，並痛批國防部「怠忽職守」。「明天陳永康將軍將就任立委。溫馨！」

網友表示「飛彈射過頭上都沒叫了，在那叫什麼」、「其邁表示我已不是以前的我」、「但是現在常常越中線，而且擺明認為沒有中線，所以現在的心理感受是差很大。陳其邁不知道對於現在政府的感受是如何？以前無法接受，現在全盤接受？」、「民進黨的執政下共機繞台也沒有什麼反制方法，邦交國斷了那麼多這才叫怠忽職守」、「海峽中線是誰搞不見的？」、「沒意外，兩年後陳其邁當行政院長，換陳永康質詢他」。

還有人說「陳永康談到此次願意擔任國民黨不分區立委，是希望進入立法院後能推動『國防採購落實採購法規』，第二個就是希望讓外界感受到立法院外交國防委員會是不分顏色黨派，他也願意去教課、傳播知識，他都是對事不對人，從法理、結構看，不批評誰對誰錯，立法院應該是朝向如何能做更好、如何降低風險去質詢，而不是修理人」、「現在是官員反質詢的年代，站在台上左耳進右耳出，拖完質詢時間就沒事了」。