新國會三黨不過半，民眾黨成長至8席立委扮演關鍵少數，有機會左右立院龍頭之爭的勝負，讓藍綠正副參選人29日先後拜會民眾黨團洽談。民眾黨今(31日)表態將推派不分區黃珊珊角逐立法院長，並強調第一輪若沒有結果，將不投第二輪。選戰情勢看似明朗化，但又暗藏風雲詭譎。名嘴歷史哥李易修語帶玄機透露「鬼故事」指出，綠營黨團總召柯建銘恐醞釀挖藍營4席，所以才敢嗆白營，2月1日開票前局勢仍刺激萬分。

民眾黨今(31日)召開記者會，由新科立院黨團總召黃國昌唸出聲明強調，「台灣民眾黨黨團將於明日立法院院長選舉一致投票支持本黨黨團成員黃珊珊同志！」黃國昌也說，如果不幸在第一輪投票無法順利產出議長，民眾黨8位不會參與第二輪的投票。

「鬼故事：老柯在挖藍-4！所以才敢嗆白！」歷史哥同日在臉書發文直呼「2/1開票以前刺激萬分！」

網友表示「到底誰會跑票，就是歷史罪人啊」、「藍皮綠骨直接保送集中營」、「最可怕的劇本」、「藍-4是誰？有這麼多內鬼喔？」、「國民黨雖有52票，但開票後只有52票，就表示國民黨立委有人跑票了，民眾黨是有1席應該是還燕子情的，拭目以待吧」、「恐怖到了極點哦～！」

歷史哥在另則發文的留言中提到「可能還有變局，這邊就先不恭喜韓國瑜當選院長了，明天再說！」網友則喊「變局就是，黃珊珊變立法院長，就看民進黨心裡那關過不過得去了？根本就是壓著民進黨要不要屈服民眾黨！高招」、「那要藍綠去幹嘛？」、「民退黨一定贏，畢竟綠白一家親」、「只做過市議員的人，提名選立法院長？未免過度膨脹，德不配位」、「這幾天綠營瘋狂批鬥水牛伯，我看可能是綠白合的前兆？」