大陸30日晚間宣布取消M503航線自北向南飛行偏置，並啟用W122、W123銜接西向東航線，遭陸委會嚴正抗議，我國軍方也認為會壓縮我空防縱深。民眾黨立法院黨團總召黃國昌31日批，非常不妥當，對於兩岸有害無益，但也希望我民航局與陸委會主動針對此事與對岸溝通聯絡，不能永遠只是放話毫無作為。

黃國昌指出，對於陸方M503航線變動，對台灣航空預警的確會造成緊迫性，且進一步造成海峽中線模糊化，M503航線是兩岸存在非常久的爭議，重點不在於航線有無經過核准，而是應該跟台灣溝通航線變動事項，與可能產生的安全疑慮，陸方沒經過任何協商、溝通，片面變動現狀，非常不妥當，有害無益，對於兩岸，期待未來有良性互動。

他也說，不過，在我國政府也希望民航局、陸委會相關機關能主動針對這件事與對岸展開溝通聯絡，不能永遠只是放話、毫無作為，畢竟手上握有行政權的執政黨特別是如此。