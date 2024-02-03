新北市警局人事異動名單。（新北市警察局提供）

新北市警局人事異動名單。（新北市警察局提供）

新北市警局人事異動名單。（新北市警察局提供）

新北市警局人事異動名單。（新北市警察局提供）

為穩定春節期間新北市轄區治安穩定，並配合當前治安工作勤、業務需要，新北市警局今（3）日發布人事異動共43名，職務調整及升遷人員於2月6日辦理交接、到任。新北市警察局長廖訓誠表示，期所有新北警同仁於春節期間，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，積極維護新北市民春安期間安全。

新北市警局表示，為強化警政效能，維護治安穩定為應現階段治安工作勤、業務需要，配合本局第4至6序列主管職缺討派補，經警察局局長邀集副局長、主任祕書、督察長、人事室業務主管等人員，共同就適任人員之品操學能、工作績效、職務歷練及遷調意願，並尊重各單位主官、管考核用人意見，兼顧同仁服務年資，通盤討調整。

市警局指出，因應多位偵查隊長配合調陞縣市分局長及刑事局隊長後統案檢討，另督察系統也有多位分局督察組長依職務歷練輪動。此次中階幹部人事調整後，解決目前分局多位組長、隊長懸缺問題，也希望新到職幹部都能展現警局維護治安、保護市民的決心。