豆漿是許多人喜愛的飲品，不過近來網路上盛傳「豆漿一半都是油」，容易不小心就攝入過多熱量，引起熱烈討論。對此，營養師劉雅惠表示，若檢視1瓶無糖豆漿的營養標示，會發現其裡面脂肪含量為蛋白質的一半，但營養標示不是這樣看的，且整體熱量僅144大卡而已，若依此邏輯，水煮蛋的脂肪比例也超過一半。她強調，關鍵在於吃進去的量為多少，也不太會有人把豆漿當水喝，適量飲用不會對健康造成負面影響。

劉雅惠在臉書專頁「營養師Emma」發影片指出，若檢視1瓶400毫升無糖豆漿的營養標示，會發現蛋白質為13.6克、脂肪7.2克，照這樣來看確實是占了一半沒錯，但營養標示不是這樣看的，食物會產生熱量的就只有碳水、蛋白質和脂肪，直接這樣計算會產生誤解；且1瓶豆漿內，熱量只有144大卡而已，若依此邏輯，水煮蛋的脂肪比例也超過一半。她說，重點是吃進去的量為多少，基本上也不會有人把豆漿當水喝，所以不用過於擔心。

針對此議題，營養師黃乙心也在臉書專頁「營養師Feibi」發文表示，一般描述食物根本不可能用熱量百分比來看，能提供熱量的就是碳水、蛋白質及脂肪，而許多食物的油脂占比都很高。

黃乙心進一步解釋，描述食物用的是重量，所以一杯豆漿大部分都是水分，脂肪含量就只有一點點而已。她提醒，無糖豆漿屬於低脂豆魚蛋肉類，是補充蛋白質CP值很高的食物，千萬不要因此誤會。

關於豆漿的好處，營養師林俐岑先前指出，包括調節血脂肪、體態管理、增肌減脂及提供飽足感，是很棒的植物蛋白飲品。不過，豆漿的鈣含量只有牛奶的10分之1，若想要補鈣，她建議可以在豆漿內加入黑芝麻粉來提高鈣含量，或是增加攝取其它鈣豐富食物的來源。