據澎湃新聞報導，「證券期貨犯罪嚴重破壞資本市場運行基礎，侵害投資者合法權益，危害經濟金融安全。」2月4日，大陸最高人民檢察院第四檢察廳廳長張曉津在做客「最高檢廳長網絡訪談」時說，中共黨中央、大陸國務院明確提出堅持「零容忍」要求，依法嚴厲查處證券違法犯罪案件，為加快建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場提供有力支持，是檢察履職的明確方向。

張曉津表示，要堅持「嚴」的主基調，通過高質效辦案，淨化市場生態，維護市場秩序，為市場健康發展提供法治保障。依法從嚴從快、全鏈條追訴財務造假、侵佔上市公司資產、內幕交易、操縱市場、「老鼠倉」等證券犯罪案件；要加強行刑銜接，嚴密懲治證券違法犯罪法網；重點壓實上市公司控股股東、實控人、董監高的關鍵責任、中介組織和金融機構的「看門人」責任。促推形成不敢犯、不能犯，自覺規範、不踩紅線的法治化市場環境。

張曉津介紹，過去一年，大陸各級檢察機關嚴格落實中央部署，秉持「零容忍」態度依法從嚴追訴犯罪，積極保護投資者權益，維護市場良好秩序。

一是依法從嚴追訴證券期貨犯罪，提高檢察辦案質效。2023年1-11月，全國檢察機關起訴證券犯罪117件319人，同比上升42.7％、12.7％。最高檢掛牌督辦8起涉私募基金重大犯罪案件，聯合公安部掛牌督辦12起重大財務造假犯罪案件，形成高效打擊合力。

二是下大力氣追贓挽損，依法保護投資者權益。投資者保護是辦理證券案件的重中之重。檢察機關始終把追贓挽損貫徹辦案全過程，堅持「應追盡追」，加強與證監、公安、法院等相關部門協作，做好涉案財物查封、扣押、凍結工作監督；督促引導涉案人員主動退贓退賠；依法支持證券糾紛特別代表人訴訟，多途徑保護投資者權益。

三是統一執法司法標準，不斷夯實資本市場健康發展的法律基礎。最高檢聯合最高法、公安部、中國證監會修訂《關於辦理證券期貨違法犯罪案件工作若干問題的意見》，聯合最高法發佈私募基金犯罪典型案例、修訂內幕交易司法解釋，編髮證券犯罪指導性案例，為「零容忍」追責夯實法治基礎。

張曉津表示，新的一年，檢察機關將持續加大懲治重點領域金融犯罪力度。突出打擊非法集資、騙取貸款、貸款詐騙等犯罪活動，依法妥善處置中小銀行等金融機構風險。持續加大對洗錢、非法買賣外匯犯罪的追訴力度，關注利用虛擬貨幣對敲向境外轉移資產相關犯罪。堅持「零容忍」要求，依法嚴厲打擊嚴重破壞資本市場秩序犯罪，全鏈條追訴背信損害上市公司利益等關聯犯罪。加大對上市公司控股股東、實際控制人、董監高等關鍵崗位人員追責力度，從嚴懲處中介機構涉虛假證明文件類犯罪。

此外，將完善追贓挽損工作機制，堅持「應追盡追」，下大力氣做好追贓挽損工作，加強與相關部門協作，加大涉案財產甄別和處置力度。做好涉案財物的偵查和查封、扣押、凍結工作監督，健全涉案財物處置公訴職責，重視對涉案財物的事實證據審查，注重提出罰金刑、沒收財產刑量刑建議，積極適用認罪認罰從寬等制度，督促引導涉案人員主動退贓退賠。建立健全檢察機關支持證券糾紛特別代表人訴訟機制，保護投資者合法權益。