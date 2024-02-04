少女時代成員潤娥4日中午從澳門飛抵台灣，晚上7點在台北國際會議中心舉行巡迴見面會台北站，這是她繼2018年在台舉行見面會後，暌違6年再次登台，現場吸引3000位粉絲到場，「中文十級」的她幾乎全場用中文對答，開場就用中文打招呼說：「我想起來了！2018年來粉絲見面會就在這，是一樣的地方對吧？今天好好開心玩吧。」

在第1個粉絲互動環節中，潤娥選出5位幸運兒可以獲得合照跟對話的福利，其中1位粉絲表示希望潤娥可以演更多不同的角色，潤娥回答其實自己想挑戰當壞人，想要當隨著劇情反轉的反派，她用中文說：「當漂亮的壞人。」之後被問到要不要來台灣拍戲，她也俏皮說：「給我劇本。」

而在挑戰任務環節中，潤娥抽中唱歌，因她有看台灣超夯的影集《想見你》及《想見你》電影版，所以大方挑戰演唱電影版主題曲、由孫盛希演唱的〈眼淚記得你〉，有趣的是，潤娥自己唱完第1次不滿意，竟要求重唱，讓粉絲超有耳福。另潤娥也嘗試走台步、做可愛表情、跳舞等挑戰，更聽取台下粉絲的心願加碼跳少女時代歌曲〈FOREVER 1〉，儼然就是粉絲的許願池。

潤娥盡力滿足台下粉絲的心願，超級寵粉。（讀者提供）

這次潤娥來台時間很趕，沒機會先吃晚餐，只有吃了粉絲應援送的宵夜香腸，在見面會開頭也吃了主辦單位準備的地瓜球，因地瓜球也叫QQ球，她聽了QQ的發音覺得很可愛，也跟著一直重複說：「QQ球！」潤娥這次見面會整體的概念是「書」，她解釋書上記錄了跟著大家一起度過的歲月，然後把書拍出了雜誌封面的感覺，成為巡演的主視覺，「意思是我放棄一切要去找你們。」