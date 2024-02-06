中醫大新竹附醫陸續成立健康醫學中心、癌症中心、細胞治療中心、腦中風中心、兒童發展聯合評估中心、醫學減重中心、醫美中心、智慧診斷暨卓越內視鏡手術治療中心及精準健康暨免疫診斷檢驗中心，提供尖端醫療與照護。

成立智慧診斷暨 卓越內視鏡手術治療中心

該中心成立利用大數據及AI技術，應用在內視鏡的全方位檢查、手術及治療，利用智慧AI助力醫師早期發現病變，一旦病變進入晚期，將無法透過內視鏡進行切除，配備兩台最新的懸臂系統設置如同正式開刀房，能夠根據病患不同部位的手術需求進行位置調整，以提供多種內視鏡手術給病患。

新竹縣長楊文科（右二）肯定成立智慧診斷暨卓越內視鏡手術治療中心。（圖／中醫大新竹附設醫院提供）

國際大腸直腸外科論壇 促進國際醫學交流合作

2023年國際大腸直腸外科論壇於中國醫藥大學新竹附設醫院舉辦，為亞洲大腸直腸外科界的一大盛事，為期2天的會議包含9場示範手術現場直播，聚焦大腸直腸癌保肛治療的最新趨勢、複雜性痔瘡的創新治療，和人工智慧在外科手術中的應用，吸引來自全球十個國家約250位國內外醫學專家參與，包括美國內視鏡外科醫學會理事長Patricia Sylla教授等重量級嘉賓親臨現場。（中國醫藥大學新竹附設醫院廣告）