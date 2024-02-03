每年2月4日為「世界癌症日」，國際抗癌聯盟（UICC）2022年訂定為期3年以「縮小癌症照護差距」為主題的運動，今年為運動的最後一年，特別提出「癌症治療平權」，呼籲各國政府政策應專注解決癌症治療不平等的根本原因。台灣癌友已面臨需自費負擔高價癌症新藥的困境，癌症基金會呼籲推動「癌症新藥多元支持基金」，幫助提升癌症新藥可近性。

國際抗癌聯盟指出，全球應一起倡議政府解決癌症治療不平等的困境，政府賦予每一位癌友的治療機會，不應受到所得收入、教育程度、居住地點或其他因素而有差別待遇。這也意味著，政府領導者必須積極、主動透過政策手段，為所有癌友提供適切、公平的癌症預防、篩檢、診斷、治療與照護。

在台灣，癌友已面臨到經常需要自費負擔高價癌症新藥的困境，已造成醫療階級化的隱憂，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，要解決此問題，則推動「癌症新藥多元支持基金」是亟需的解方，幫助提升癌症新藥可近性，減輕癌症家庭的負擔，讓癌症存活率和平均餘命可以趕上日韓。

國際抗癌聯盟官網指出，全球每年癌症發生個案數為1930萬人，同時更有1000萬人不幸死於癌症，為全球死因第2位；而台灣，亦面臨著癌症長年位居國人十大死因之首的威脅，每10分鐘就有1人死於癌症。根據衛福部最新111年統計，癌症標準化死亡率為116.0，當年死亡人數為5萬1927人。

台灣的癌症死亡率高於日、韓及新加坡，蔡麗娟說，若要降低癌症死亡率除了早期發現之外，有效的治療則非常的重要。近幾年新藥新科技的進展非常快速，有些創新藥物可以穩定控制病情，提升存活率。

然而，癌友面對的困境是等待新藥納保的時間長，平均要等到787天，中位數是552天，即便健保給付，因為新藥非常昂貴，財務衝擊太大，因此給付範圍也嚴格限縮，都是後線給付或限制給付的療程和期程，病友常常要面臨自費高價新藥的艱難選擇與沉重負擔。

國際抗癌聯盟指出，今年「縮小癌症照護差距」的目標應加強在癌症治療的倡議上。賴副總統早在去年的競選政見即已呼應了國際抗癌聯盟的目標，提出「癌症防治2.0計畫」的願景，亦提出百億癌症新藥基金的重要政見。

蔡麗娟說，無論目前新政府或在野黨，皆在競選前提出百億癌藥基金作為競選政見，其重要精神就是「站在病人立場，有好的藥先拿來用」，不應該讓癌友因為延誤治療而失去生存機會，而台灣癌症基金會提出的「癌症新藥多元支持基金」就是期盼能解決此窘境及無奈。醫療是基本人權，癌友生命不能等，加快腳步設置癌藥基金，給癌友有治療續命的機會，讓健保成為癌友有力的依靠，同時解決台灣健保因財務衝擊而延遲新藥給付的困境，提升新藥可近性。