新希望基金會與舊鞋救命協會攜手號召「認養希望水桶撲滿」的募款活動，目標在今（2024）年替肯亞Lokii村蓋六間堅固的磚塊教室，讓孩子們可以就近在村莊內上學，教育之路不再艱辛。

在遙遠的肯亞Lokii村，孩子們上學不僅是夢想，更是一段危險的旅程，每一步都是對未來的掙扎。

新希望基金會與舊鞋救命協會將這份掙扎轉化為希望，希望在今年替Lokii村蓋六間堅固的磚塊教室，讓孩子們可以就近在村莊內上學，教育之路不再艱辛，因此發起「認養希望水桶撲滿」募款活動。

去（2023）年這項稱為「希望之村翻轉計劃」的夢想，首次在Pkopoch村實現，現在，它的光芒即將照耀Lokii村。在這個僅有鐵皮和樹枝搭成的教室的村莊，孩子們每天需跋涉數小時，穿越河流和山谷，只為了上一堂課。但這一切，即將有所改變。

新希望基金會在1月28日新店行道會美河堂推出了別具意義的計劃「認養希望水桶撲滿」，日投十元變一磚，共建肯亞lokii村莊1,000位孩童的磚塊教室。

活動當天4,189個水桶撲滿被熱情地領走，象徵著一份份的承諾和希望。這個活動還在持續進行中，期待有更多的人加入這個行列，攜手共築夢想。

每一個水桶撲滿不僅是一次捐款，更是對肯亞孩子未來的投資。這些撲滿是非洲孩童取水用油桶的翻版，象徵著從日常生活中挪出一份力量，為肯亞的孩子們創造學習的可能。

欲了解更多活動詳情或參與認養，請訪問新希望基金會活動網站：https://newhope.tw/希望水桶撲滿/