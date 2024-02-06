跟人要還指定價碼那個叫乞丐？有女子在網上抱怨，由於男友年薪破百萬，年終也領得不錯，且身邊的姊妹都拿到各自男友的紅包，於是，於是她想討個吉利，便開口向男友要6000元紅包，沒想到被男友拒絕，讓她氣喊「又不是什麼大錢」；對此網友表示「不如退而求其次，請男友包個吉利的小數字紅包即可，如『600元』或『800元』等，象徵意義大於金額意義」。

一名女子在「Dcard」發文，她提到，過年前因為身邊的姊妹都拿到各自男友的紅包，於是她也打算向男友「討吉利」要6000元的紅包，沒想到直接被男友拒絕，讓她非常難過認為，公司今年生意差沒發年終，沒想到年薪破百萬的男友，領到年終，竟然連6000元的紅包也不給，讓她氣喊「又不是什麼大錢」，也向網友詢問「跟男友要紅包討吉利很過份嗎？」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「你主動包一個紅包給他，看看他會不會回包？」、「別人給紅包這是祝福，自己跟人要還指定價碼那個叫乞丐」、「不如退而求其次，請男友包個吉利的小數字紅包即可，如『600元』或『800元』等，象徵意義大於金額意義」、「笑死，拿不到紅包惱羞」、「還沒有到論及婚嫁的地步，不需要要紅包吧...而且還六千，又不是長輩或家人」。