有2騎士在等紅燈時爆發口角，沒想到1名騎士於爭執中，拿出辣椒水偷襲，噴完後便烙跑，但疑似天雨路滑關係，這名騎士壓到水溝蓋摔車。

標準的囂張沒落魄的久！有騎士日前行經新北市新莊區環漢路二段上時，停等紅燈拍下2騎士疑似行車糾紛爆發口角，2人爭執中，竟然一方拿出辣椒水偷襲，甚至還烙跑，然而，不到1秒時間，烙跑騎士疑天雨路滑，壓到水溝蓋慘摔；對此，網友也笑翻表示「摔車的那個，應該會被朋友笑一輩子」、「經典的現世報」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段1分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市新莊區環漢路二段上，有騎士在等紅燈時拍下，前方有2騎士不明原因爆發口角，2騎士在爭執中，穿灰衣服的騎士非常暴怒，不僅罵髒話，還拿出口袋中的辣椒水，往對方的臉噴去。

有2騎士在等紅燈時爆發口角，沒想到1名騎士於爭執中，拿出辣椒水偷襲，噴完後便烙跑，但疑似天雨路滑關係，這名騎士壓到水溝蓋摔車。（ 圖／ 翻攝自「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

不料，這名灰衣服騎士，噴完辣椒水就要烙跑，但疑似天雨路滑，壓到一旁的水溝蓋，連人帶車慘摔在地，而被噴得騎士便騎到一旁，疑似比出「拍手」的手勢後，便趕緊騎車離開，此時穿灰衣服的騎士也牽起車追了上去，所有人全看呆，但仍繼續等著紅燈。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「標準的囂張沒落魄的久」、「摔車的那個，應該會被朋友笑一輩子」、「不要慌慢慢騎」、「經典的現世報」、「噴辣椒水的反而倒地，厲害了我的猴」、「這本來以為猴子很厲害的走人欸，結果讓我笑噴了」、「漏氣...輸了」、「開口就是髒話，如果沒有髒話應該就不會說話了」。