智利南部2月6日有直升機失事，官方證實74歲前總統皮涅拉（Sebastian Pinera）罹難。智利國家救災機構SENAPRAD指出，直升機墜毀時，直升機上有4人，1人死亡、3人受傷，其後證實死者為智利前總統皮涅拉。

據了解，皮涅拉當天正與家人在一處湖邊度假，意外發生當下大河區大面積降雨能見度較低，外界推測恐怕也是墜機事故的原因之一，然實際因素還有待智利警方調查。

智利內政部長Carolina Toha稱救援人員已找到皮涅拉的遺體，智利總統博里奇（Gabriel Boric）宣布全國哀悼3天。

皮涅拉是畢業於哈佛大學的經濟學家，以企業家跨足政治領域。他的投資遍及航空公司、足球隊 、電視台等，其資產雄厚，他也是每年《富比士》全球富豪榜上的名單之一。

皮涅拉曾於2010至2014年，以及2018至2022年擔任智利兩屆總統，其成就之一是2010年成功營救33名被困至少70天的礦工，事件當年引起全球矚目。