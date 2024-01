美國91歲女星奇塔里韋拉(Chita Rivera)縱橫百老匯劇場超過半世紀,她演過無數舞台劇,曾獲美國劇場最高榮譽「東尼獎」的最佳女主角獎項,在劇場界地位崇高,實力獲得眾人肯定,日前她的女兒透露奇塔里韋拉不幸病逝,享耆壽91歲。

奇塔里韋拉的經紀人弗里馬克(Merle Frimark)1月30日發出聲明:「懷著悲痛的心情,我宣布受大家喜愛的百老匯偶像奇塔里韋拉、我四十多年的摯友已離世,享耆壽91歲」。奇塔里韋拉的女兒麗莎(Lisa Mordente)也發聲透露母親生前罹病,很快就在紐約去世。許多明星紛紛發聲哀悼。

奇塔里韋拉曾獲歐巴馬頒發的總統自由勳章。(圖/美聯社)

後續會舉行私人葬禮,僅有親友能參加,追悼會時間將於合適的時間宣布,同時聲明要求將紀念她的所有捐款捐給百老匯關懷與公平對抗愛滋病組織。奇塔里韋拉曾獲甘迺迪中心榮譽獎,2009年還獲得歐巴馬頒發的總統自由勳章,並在職涯中獲得兩次東尼獎最佳女主角的肯定。

她在劇場的演出最早可以追溯到1950年,參演作品有《紅男綠女》(Guys and Dolls)、《夢斷城西》(West Side Story)、《芝加哥》(Chicago)、《蜘蛛女之吻》(Kiss of the Spider Woman),曾扮演了30個角色,奇塔里韋拉11歲起學習舞蹈,她年紀輕輕就展現出色天賦,被送到紐約的芭蕾舞學校學習,雖然後來她沒有完成學業,而是直接從百老匯開始表演。

她90歲時曾接受媒體採訪,直言:「我一直認為我們應該要有兩輩子,第一輩子是嘗試,第二輩子是知道會發生什麼」。