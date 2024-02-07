空勤總隊AS-365N型海豚直昇機、編號NA-106，2018年12月5日執行彭佳嶼西方約11浬處，緊急醫療海上吊掛後送任務，當天執行吊掛的海巡署士官長柯博承，在吊掛回失過程中遭重擊受傷殉職。基隆地檢署偵結，認定直升機正、副駕駛與機工長明知無法在夜間救援，未依訓練教範規定而選擇錯誤救援方式，致吊掛中的柯男落海，遭強烈撞擊致死，依過失致死罪嫌起訴3人。基隆地院審理後，認定正駕駛等3人在救援過程中，未違反任何注意義務，判3人無罪。

本案中，柯男遺孀與家人認為空勤總隊在吊掛救援過程有疏失，提告要求國賠2264萬餘元，台北地院一審判決，判內政部空勤總隊須賠償共1319萬餘元。空勤總隊目前正上訴中。

回顧整起殉職意外，2018年12月5日，當時空勤總隊直昇機執行彭佳嶼海域蒙古籍貨輪海難救援任務案，於下午4時53分台北松山機場起飛，於5時33分完成印尼籍船長吊掛後，於5時52分吊掛海巡署救援人員一等士官長柯博承，柯男在過程中受傷，搜救機於6時17分降落松山機場後，將2人送往三軍總醫院松山分院及台北長庚醫院，經急救無效死亡。

起訴書指出，依據國家運輸安全委員會調查，該機於人員勾接後開始爬升並加速，惟吊掛鋼繩於回收過程中發生擺盪，並卡滯於右起落架以致鋼繩無法繼續回收。機組人員決定操作該機減速並下降高度，嘗試於海面上滯空，藉由將吊掛人員放入水中釋放鋼繩張力，以利機工長將卡滯鋼繩脫離起落架後回收。

該機兩度下降後隨即爬升，未有明顯之滯空懸停操作。研判吊掛人員係於此兩段期間兩度接觸海面，顯示正駕駛員於缺乏目視參考情況下，未能維持穩定滯空。而吊掛人員回艙時已休克昏迷，除體表瘀血外並伴隨內臟器官損傷及骨折的嚴重挫傷，顯示該員於吊掛入水過程中遭受強烈外力撞擊。

空勤總隊於本案中，未注意救援時間逼近終昏時刻，又錯誤派遣不適合夜間吊掛的直升機執勤，造成機組人員沒注意評估風險，以不安全作為、不安全狀況選擇錯誤救援方式，做出錯誤操作及判斷，以致柯男被吊掛時多次遭強烈外力撞擊，終至死亡殉職。

基隆地院調查，空勤總隊並未禁止夜間執行吊掛作業，如何進行救援由正駕駛等3人彈性應變，且3人在救援過程中，未違反任何注意義務，判3人無罪。

但法官也認為，此次悲劇的發生，凸顯空勤總隊救援設備、規範流程、派遣模式的整體制度性缺失，盼政府顧及救難專業人才生命，從寬編列救難設備與人員訓練等預算，在救援時能守護搜救隊員安全，不要重蹈覆轍。