花蓮縣各大景區春節期間將湧現大批返鄉及出遊人潮，警方避免轄區交通因違規車輛受阻，將在台9線、台11線等重要路段，增加移動式測速照相執法地點，取締超速違規。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

農曆春節7天連假將至，花蓮縣各大景區勢必將湧現大批返鄉及出遊人潮，警方避免轄區交通因違規車輛受阻，將針對台9線、台11線沿線重要道路、旅遊景點安排交通疏導警力，並增加移動式測速照相執法地點，取締超速違規。

吉安警分局長吳思翰指出，轄內主要道路有台9線、台9丙線、台11線、台11丙線、縣道193線、中正路、中山路、中央路等，沿途知名觀光景點囊括壽豐鄉童話咖啡屋、張家韓園、鯉魚潭風景區、海洋公園遊樂區、雲山水、台開新天堂樂園及理想大地A2水岸園區等。

其中，近日最夯的打卡景點童話屋星巴克就坐落在台11丙的理想大地A2水岸園區，開幕迄今人潮絡繹不絕，連假期間停車位更是一位難求，影響沿線交通，警方預估春節期間恐湧進大批觀光人潮，已納入重點交通疏導勤務。

春節期間花蓮台9線路段將湧現大批返鄉及出遊車潮，警方將在台9線富里鄉東里村福安路口、竹田村義民廟路口及石牌村路口等處，實施號誌管控幹道優先措施。（玉里警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

吉安警方春節期間除會在轄內各大景區沿線執行交通疏導作業，也將在台9線197.9K及鹽寮派出所前規畫測速照相勤務，避免駕駛人超速違規釀事故，鳳林警方則預計在台9線219.1K、238.7K、250.5K及台11線47.7K跟54K等處，實施不定時移動式測速照相取締超速違規取締。

玉里警方春節期間迎接返鄉及旅遊車潮，將在台9線、花193縣道及台30線玉長公路等重要路口，採取熱時、熱區、熱點等疏導策略，規畫交通有關勤務及測速稽查，並在台9線富里鄉東里村福安路口、竹田村義民廟路口及石牌村路口等處，實施號誌管控幹道優先，請支道用路人自行按壓燈桿下的通行按鈕，等待號誌變換再通過。

此外，春節期間親友團聚不免會小酌一番，警方將在轄內易肇事時段及路段，加強規畫攔檢勤務，杜絕酒駕造成公共危險、傷害他人生命及財產不可抹滅的遺憾，呼籲駕駛人切勿抱持僥倖心態。