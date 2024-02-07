年節賞珠寶，更添喜氣。為迎接農曆新年的到來，蕭邦（CHOPARD）於農曆年節期間於台北101舉辦珠寶展，包括心型祖母綠項鍊、多款珠寶展和紅寶石珠寶套件，欣賞珠寶的奢華品味與正能量，是年節走春的最佳去處。

蕭邦Precious Lace系列鑽石項鍊，約1086萬6000元。（CHOPARD提供）

蕭邦Red Carpet系列鑽石祖母綠項鍊，約1708萬元。（CHOPARD提供）

融入精湛鑲嵌工藝的Precious Lace系列鑽石項鍊，鑲嵌116顆27.47克拉梨形切割鑽石，如海洋上波光粼粼的閃爍珠光，鑽石墜飾是以293顆鑽石結合而成，閃耀鑽石的璀璨光芒。Red Carpet系列祖母綠項鍊則以鑽石構出放射狀網狀造型頸鍊，並鑲嵌25顆總重10.32克拉梨形切割鑽石與13顆14克拉心型切割祖母綠鑽石，在鑽石的襯托之下，祖母綠更加光彩奪目。

蕭邦紅寶石戒指，約766萬2000元。（CHOPARD提供）

蕭邦紅寶石耳環，約485萬元。（CHOPARD提供）

一只3.53克拉紅寶石鑽戒，採用公平採礦認證白金鑲嵌30顆0.29克拉鑽石，紅寶石為年節更添喜氣。另可搭配Red Carpet系列紅寶石耳環，32顆總重9.3克拉紅寶石融入水滴狀的垂墜式設計，讓女人在舉手投足之間搖曳生姿。另有一只主石為13.44克拉海水藍寶石戒指，海水藍寶是近來廣受歡迎的彩色寶石，身價水漲船高，在鑽石交錯的光影折射下呈現光芒閃動的變換。

Happy Sport Animal World系列腕表則有北極熊與蜂鳥兩款作品來台，均搭載L.U.C 96.23-L型自製機芯，提供長達65小時動力儲存，全球限量8只。