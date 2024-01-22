被時尚圈譽為「仙女系超模」的王思偉，擁有精緻秀氣的五官和神祕氣質，近幾年積極朝國際伸展台發展，長年旅居巴黎、紐約，一年至少有4個月在國外。日前王思偉為了台灣總統大選特別返台投票，本報這才有機會邀請她進棚拍攝寶璣（Breguet）時尚專題，她佩戴了兩款以那不勒斯王后為名的Reine de Naples系列珠寶表，名表上身、貴氣逼人，展現女王風範。

王思偉近幾年進軍國際伸展台，工作重心在紐約、巴黎，但對台灣時尚圈仍無法忘情，佩戴寶璣那不勒斯珠寶表，展現女王風範。（JOJ PHOTO攝，企畫／中時時尚，服裝提供／PRADA，梳化／任犀）

近幾年，王思偉的工作重心已逐漸移往國外，但她對台灣時尚圈還是有感情，一直割捨不下，只要台灣有工作機會，在條件許可的情況下她仍會想辦法回來，就怕台灣時尚圈會忘了她，「我這次還特別回來投票，就知道我很戀家啊！」

伊林超模王思偉受邀拍攝寶璣時尚專題，名表上身、貴氣逼人。（JOJ PHOTO攝，企畫／中時時尚，服裝提供／FENDI，梳化／任犀）

外型高佻纖瘦的王思偉看似柔弱嬌貴，說起話來輕聲細語，但其實她的個性不僅獨立，且耐磨吃苦，這些年一個人獨自在紐約、巴黎闖蕩，置身現實版的「名模生死鬥」中，王思偉早已練就一身膽識，在異鄉結交了不少摯友，也在工作上遇到不少貴人，逐漸習慣旅居異鄉的生活。

王思偉近幾年進軍國際伸展台，工作重心在紐約、巴黎，但對台灣時尚圈仍無法忘情，佩戴寶璣那不勒斯珠寶表，展現女王風範。（JOJ PHOTO攝，企畫／中時時尚，服裝提供／PRADA，梳化／任犀）

伊林超模王思偉受邀拍攝寶璣時尚專題，名表上身、貴氣逼人。（JOJ PHOTO攝，企畫／中時時尚，服裝提供／FENDI，梳化／任犀）

寶璣那不勒斯REINE DE NAPLES 8918系列珠寶表，灰色款123萬6000元。（Breguet提供）

寶璣那不勒斯REINE DE NAPLES 8918系列珠寶表，黑色款127萬2000元。（Breguet提供）

寶璣那不勒斯REINE DE NAPLES 8918系列珠寶表，粉紅色表帶款123萬6000元。（Breguet提供）

寶璣那不勒斯REINE DE NAPLES 8918系列珠寶表，白色表帶款135萬5000元。（Breguet提供）

「我可以獨處，一個人也可以過得很好，也可以拓展人際關係，融入人群。」王思偉笑說，也許就是這樣溫柔似水、低調不張揚的好個性，讓她擁有好人緣，去年的耶誕假期她人在紐約，紐約的朋友邀她到家中吃火鍋過節，在異鄉和一群朋友歡度耶誕，氛氛更濃，十分難忘。

王思偉佩戴的寶璣那不勒斯Reine de Naples系列珠寶表，是一款充滿王后風範的腕表，經典的橢圓形表殼和寶璣數字，細緻簡約的大明火琺瑯表盤，在6點鐘位置鑲嵌一顆鑽石或彩色寶石，風格優雅時尚。

寶璣那不勒斯Reine de Naples系列珠寶表，源自拿破崙的妹妹、那不勒斯王后卡羅琳繆拉（Caroline Murat），她畢生熱愛藝術文化，且對機械鐘表十分感興趣，因此寶璣先生（Abraham-Louis Breguet）在1810年特別為她打造一款可佩戴在手腕的懷表，且是世上第一只腕表。