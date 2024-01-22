近來各家鐘表品牌紛紛推出龍年表，龍年表若搭戴陀飛輪功能，猶如祥龍添翼、飛龍在天，更添好兆頭，例如寶璣（Breguet)的Classique Double Tourbillon Dragon5345雙陀飛輪龍年表，要價近3千萬元，奢華破表；另羅杰杜彼（Roger Dubuis）王者系列單飛行陀飛輪龍年限量表，飛行陀飛輪機芯與祥龍巧妙合而為一，展現龍騰之姿。

寶璣在龍年推出要價近3千萬的Classique Double Tourbillon Dragon5345龍年限量表，雙陀飛輪的超高複雜功能，展現寶璣卓越的製表工藝，寶璣龍年表以祥龍盤旋於兩個陀飛輪之間，手工雕刻的金龍固定在兩個發條盒表橋上，龍爪緊緊鉗住一顆由珍珠母貝製成的龍珠，猶如祥龍飛天，展現尊貴的帝王氣勢。

羅杰杜彼王者系列單飛行陀飛輪龍年限量表，限量28只，774萬元。（Roger Dubuis提供）

羅杰杜彼王者系列單飛行陀飛輪龍年限量表，鏤空的機芯設計與祥龍相呼應，巧妙地運用27件黃銅組件精心打造龍的意象，不僅現祥龍的精緻之美，有著鼓舞人心的祥瑞寓意，龍年表搭載飛行陀飛輪工藝，

全球限量28只，更添珍稀傳奇。