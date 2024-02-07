Tonight’s Starting XI vs Vissel Kobe



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阿根廷天王梅西（Lionel Messi）的香港行備受矚目，但面對香港國家隊的比賽卻全程未上，引爆球迷及香港各界人士強烈不滿。這也讓外界聚焦下場對陣日本名門神戶勝利船的比賽，梅西是否披掛上陣，根據神戶勝利船官網，梅西此戰在板凳席待命，並未先發。

梅西在賽前記者會沒有迷卻表示是否出賽，「我會在今天的訓練中檢視一下狀態，我不知道能否上場，但我認為最近幾天狀況有在好轉。」前役對陣香港待在替補席上布斯克茲、阿爾巴重新回到先發陣容，蘇亞雷斯也解禁獲得出賽機會，飽受爭議的梅西此戰仍是板凳待命。

2023年賽季奪得日本J1聯賽冠軍的神戶勝利船，陣中好手如雲，包含前日本國腳大迫勇也。過去梅西在巴塞隆納的隊友伊涅斯塔（Andres Iniesta）也曾效力神戶勝利船，賽前就傳出為了給足老戰友面子，梅西此戰將會上陣。

邁阿密國際先發名單：

門將：卡蘭德（Drake Callender）

後衛：葉德林（DeAndre Yedlin）、阿維雷斯（Tomas Aviles）、阿爾巴（Jordi Alba）、艾倫（Noah Allen ）

中場：布斯克茲（Sergio Busquets）、羅伯特泰勒（Robert Taylor）、格雷塞爾（Julian Gressel）、格雷戈雷（Gregore）、路易茲（David Ruiz）

前鋒：蘇亞雷斯（Luis Suarez）