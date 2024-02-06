阿根廷球王梅西（Lionel Messi）沒有出現在交手香港隊的表演賽，引起軒然大波，香港各界相當不滿，向主辦單位、球隊和球員追責，大陸知名足球記者宋承良也在微博發文點出，梅西香港事件比起10天前的C羅還要更惡劣。

邁阿密國際以4比1大勝香港，當天球場大約湧進4萬名球迷，大部分絕對是為了一睹梅西的風采而來，不過包括梅西，就連好搭檔蘇亞雷斯（Luis Suarez）等多名明星球員都沒有出現在先發名單，梅西整場坐在板凳席，沒有起來活動身子，甚至連外套都沒脫，就算觀眾大聲呼喊梅西的名字，還是未能請出偶像上場，部分球迷以提前退場、揚言退票等方式表達不滿。

梅西沒有針對事件做出回應，直到抵達日本東京才終於打破沉默，梅西表示自己做了核磁共振，雖然沒有顯示受傷，但自己感覺很不舒服才選擇缺席，並表達出希望回到香港比賽的意願。邁阿密國際將在7日和日本J1聯賽隊伍神戶勝利船進行友誼賽，梅西是否上場仍不得而知。

不到兩周前，另一天王級球星C.羅納多率隊抵達大陸，原計畫對陣兩支中超球隊，卻因C羅突然出現傷病，導致兩場比賽延期收場，C羅隨後在記者會上誠懇道歉，主辦單位也承諾退票，甚至連交通費、住宿費都包了，卻還是遭到大批網友指責，沒想到C羅事件歷歷在目，不料邁阿密國際卻出現更嚴重的失誤，這也讓相當關心大陸足球發展的宋承良忍不住跳出來批評，「整個事件比10天前C羅的要惡劣，深圳比賽不踢，至少避免了球迷花高價票看不符合期待的內容，香港這個比賽絕對是玩弄了球迷感情。」