Messi signed a fan’s jersey in the middle of traffic



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足球巨星梅西（Lionel Messi）前日一個暖心舉動獲得巨大迴響，梅西在開車停等時遇到一位球迷，那位球迷駕車停在梅西車旁，把一件阿根廷球衣丟進梅西車子的客座，梅西拿筆簽名，再伸手把球衣遞還給球迷。那位幸運的球迷道謝之後，梅西駕車離去，這段30秒影片單日獲得超過1000萬次觀看。

梅西展現無與倫比的親和力，網友看了不禁留言讚嘆：「就算我不看足球，梅西在我心中也是最偉大的球員。」「你們有注意到嗎？梅西把球衣遞回去而不是用扔的。」「他的人品和球技一樣好。」「我的子孫們會不斷聽到我講述這個故事。」

去年6月梅西在北京踢友誼賽，一位少年球迷衝入球場擁抱梅西，被保全架離，他事後公開道歉，當時梅西居然還跟保全說：「不要為難他。」前往美國大聯盟之後，梅西被發現帶著妻小去賣場購物、去迪士尼樂園玩，身旁都沒有保鑣，就像尋常人一樣輕鬆出遊。

梅西在球季中途才加入邁阿密國際，總共14場攻進11球，因為出賽場次未達門檻，沒有入選聯盟年度11人。不過梅西去年第8度獲頒足壇最高榮譽的金球獎，獲選美國時代雜誌的年度運動員，他很短時間就讓美國的足球賽事取得可觀的成長。