邁阿密國際公關危機的熊熊烈火已經燒到梅西（Lionel Messi）身上了，梅西的個人IG近日遭到球迷轟炸，網友留言「向你的亞洲球迷道歉！」「嘴也受傷了嗎，不能給大家一個笑容？」香港友誼賽當日，事先未告知梅西休兵究竟是誰的責任，球隊、主辦方、港府都有說法，一時難以釐清，梅西當日的態度也有問題，板著臉又不肯在賽後向球迷致意。

這雖然是球隊和外部製造的麻煩，梅西仍有機會減小火勢，港府曾建議梅西賽後代表球隊領獎，向現場球迷解釋一下，但他都沒做，直到他在日本的記者會才打破沉默。不免有球迷上升到民族情緒，在梅西IG質疑「你準備到東京去比賽，卻不肯在香港出賽，這是對華人的差別待遇？」

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）曾說他大學畢業後搬回芝加哥，但是手頭拮据而一直存不到錢去看偶像麥可喬丹（Michael Jordan）的NBA比賽。現在也有香港球迷表示他們花光了打工的積蓄購買門票，卻沒有看到梅西，「你出嚟講兩句都好呀，乜嘢都唔做，淨係咁樣走咗去。」怨嘆梅西當日不發一語，拍拍屁股就走了。

美媒《今日美國》提到，梅西在日本之戰是否上陣除了總教練決定，還得徵詢梅西本人的意見。梅西1月30日賽後發現不舒服，2月2日只上場約10分鐘，2月4日在香港休兵，從時間上來看，2月7日晚間有機會在日本友誼賽登場。