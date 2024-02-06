針對足球巨星梅西（Lionel Messi）訪港的缺陣風波，香港政府隔日公開說明，體育及旅遊局局長楊潤雄、體育專員黃德森皆大為不滿，因為這個賽事有港府的贊助，因此港府相當重視。贊助條件包括「梅西必須出場至少45分鐘（半場）」，港府在比賽過程3度聯絡主辦方，要求讓梅西出場，結果都沒有回音，直到正規賽終場前10分鐘才知道梅西根本沒打算出賽。

當天開賽時梅西沒有被排入先發，也沒有著比賽裝，但主辦方仍以為梅西會在下半場出賽，等到主辦方聯絡球隊，才得知梅西大腿發炎無法上陣。事實上總教練馬提諾（Tata Martino）賽前就打定主意讓梅西休到底，卻沒有知會主辦方與港府。賽後港府繼續要求補救措施，請求讓梅西出來領取獎盃、和球迷說話，結果也都沒有成。

楊潤雄提到「梅西出場45分鐘」的前提是健康無虞，如果梅西受傷了，不出賽也沒有違約。然而根據他們先前接獲的訊息，梅西應該是可以上陣的。至於港府要對主辦方TatlerXFest扣減多少贊助費，還需要更多資訊才能決定。

儘管邁阿密國際陣中也還有其他球星，不過主辦方鋪天蓋地宣傳都是主打梅西，多數球迷也是奔著他去的。梅西去年6月造訪北京的友誼賽（跟著阿根廷國家隊）同樣有至少上場45分鐘的條件，最後他踢滿了全場。