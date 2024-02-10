全球因氣候變化、極端氣候和病蟲擴散等因素，正威脅農作物的產量，意味著全球糧食安全面臨前所未有的挑戰。根據《自然》雜誌最新報告指出，研究人員成功研發了2種生物工程方法，提高作物對疾病和氣候變化的抗性，試圖解決糧食短缺問題。

根據國際氣候變化專門委員會（IPCC）報告指出，由於氣溫的急遽上升和極端氣候導致病蟲擴散，嚴重影響農作物產量下降；《自然》雜誌更指出，真菌病害已造成全球農作物達10%至23%的損失，而隨著氣候逐漸升溫，數據可能持續攀升。

為了解決這項難題，研究人員找到開發植物免疫受體的方式，亦即「pikobodies」，它可以幫助重要作物增強抵禦能力，抗衡細菌、病毒、真菌的威脅，避免作物感染枯萎病或鐵鏽病；另一個是以合成基因電路的方式，改造植物生長模式，有助於誘導植物生長特定的根系和葉子結構，進而幫助植物更好地吸收土壤中的養分和水分。

生物工程的進步被視為保護全球糧食系統的重要一環，為作物提供更強大的防禦機制和更穩定的生產效率。ESG專家呼籲全球應加強合作，投入更多資源和創新，以應對糧食安全的迫切挑戰。