受1月下旬寒流影響，造成農業災情，經農糧署、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料統計至1月30日17時止，農業產物估計損失計179萬元，前五大受損農作物包括甘藍（高麗菜）、蓮霧、桃、桶柑和結球白菜。
在農產損失部分，估計損失金額143萬元（含養蜂損失18萬元），農作物被害面積22公頃，損害程度18％，換算無收穫面積4公頃，受損作物主要為甘藍（高麗菜），被害面積10公頃，損害程度20％，換算無收穫面積2公頃，損失金額51萬元，其次為蓮霧、桃、桶柑及結球白菜等。
各縣市受損情形，新竹縣損失76萬元（占42％）、雲林縣損失36萬元（占20％）、高雄市損失31萬元（占17％）、屏東縣損失19萬元（占10％）及桃園市損失16萬元（占9％）較為嚴重。
漁產估計損失金額36萬元，受損漁產主要為文蛤池混養工作魚。農業部表示，災情報告資料持續彙整更新中。
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