美國國防部長奧斯汀今天再度驚傳因為出現「突發膀胱問題」症狀而住院。經歷日前因攝護腺癌住院治療未通知白宮引發風暴的五角大廈週日表示，已通知政府官員。包括參謀長聯席會議主席、白宮和一些國會議員都收到通知。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）日前因為住院多日後才通知白宮，引發外界批評隱瞞，奧斯汀後來因此致歉，稱並未指示幕僚隱瞞自己住院的消息。五角大廈並於今年1月9日向大眾證實，奧斯汀是為治療攝護腺癌住院。

五角大廈在今日聲明中表示，下午2點20分左右，奧斯汀的安全人員將其送往馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）。美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）少將表示，奧斯汀帶著執行工作所需的非機密和機密通訊系統前往醫院，目前仍履行職責，但國防部副部長已收到通知，「如果需要」將承擔奧斯汀的職責。

奧斯汀原定週二將前往布魯塞爾召開烏克蘭聯絡小組會議，該小組是他於 2022 年成立的，主要是在協調俄羅斯入侵後對基輔的軍事支持。此外，奧斯汀還計劃出席北約國防部長例行會議。目前尚不清楚他的住院是否會改變這些計劃。