台中市長盧秀燕非常重視運動發展，率全國之先首創「國民暨兒童運動中心」，先後已陸續啟用港區、長春、大里、潭子等4座；以及沙鹿、西屯、北屯3座「兒童版」運動中心，此外市府更投入逾27.5億元打造清水、豐原、北屯、太平等4座國兒運，運動局長李昱叡說明，目前均全數開工積極興建當中，預計今年底至115年陸續完工。

李局長表示，各區國兒運中心規劃與設計都具有特色，包括「豐原國兒運」位於豐富專案區域，未來將結合在地發展，提供綜合性服務；「清水國兒運」為「海線首座」運動中心；「太平國兒運」則位於坪林森林公園內，融合室內外完善的運動與休憩空間；「北屯國兒運」則是台灣中部首座納入專業滑冰場的運動中心，期盼透過場館的興建讓運動產業升級，也帶動在地發展。

運動局表示，李局長日前分別前往4座國兒運施工現場，代表盧市長向施工團隊致意，也關心工程進度，與營造團隊討論施工情形，將在龍年陸續辦理上樑典禮，中心內除規劃體適能中心、游泳池、綜合球館、韻律教室等深受市民喜愛的核心設施，也為兒童打造專屬的運動空間與設施，未來將成為市民闔家運動同樂的好去處。

李局長強調，特別感謝台中市議會支持籌編經費，以及地政局、交通局、建設局等相關局處挹注資源支援。運動局也積極配合工程進度，同步啟動招商前置作業，已完成7場招商座談會，未來將持續聽取各界建議，積極推動招商作業，遴選優質營運團隊，提供市民豐富完善的運動服務。