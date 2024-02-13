68歲辜姓計程車運將上月底駕車行經北市環河北路，引擎突然熄火，停在快車道內側，當時正逢上下班時間，交通流量壅塞，員警為及時疏導交通，3人立即協助推車，將車輛往前推400公尺直至路口，停邊停放，辜男對於員警明快處置方式，大讚「有波麗士真好」。

大同分局民族路派出所警員上月23日執行巡邏勤務時，獲報大同區環河北路快速道路酒泉街至民族西路間，有車輛故障影響交通，需警方到場協。

員警到場發現一部計程車停在內側車道靜止不動，後方欲左轉車輛紛紛繞過該車輛與外側車道驚險會車，且因逢下班時間車流龐大，現場險象環生，員警見狀立即將巡邏汽車駛至該故障車輛後方示警。

運將告訴員警，車輛突然失去動力無法動彈，只能現場等待援助，不得已之下造成後方車輛回堵，員警為了用路人安全及迅速恢復交通順暢，立即協助駕駛將故障車輛以人力方式向前推移置到民族西路旁，並在現場持續疏導、化解交通壅塞情形，辜男大讚員警熱心的服務。

大同分局呼籲，如遇有車輛故障或其他緊急情況無法繼續行駛時，應先開啟方向燈，將車輛逐漸滑離車道停在路肩上，再啟亮危險警告燈，並在車輛後方50到00公尺處，豎立車輛故障標誌警示後方來車。