二○二四年又匆匆過了一個月，全球股市再度呈現此起彼落的景象，上漲的市場與下跌的市場壁壘分明，這其中，日本日經指數在二○二四年元月拉出八．四三％的大漲幅，先拔頭籌，東證指數也大漲七．八一％。另外，在二三年拉出大漲幅的美國股市仍然屢創新高，道瓊上漲一．二二％，標普五○○上漲一．五九％，Nasdaq 100上揚一．八六％，費城半導體指數也上揚二．○五％，歐洲大多數市場跟著美股走。

香港變國際金融中心遺址

二三年表現不差的台股游走平盤，加權指數二四年一月小跌○．二三％，而櫃買指數小漲一．三一％，優於南韓的下跌五．九六％，和印度股市小跌○．六八％相差不多。不過，令人吃驚的是中港股市的慘跌，已經跌跌不休多年的香港股市在二四年一月再跌九．一六％，國企指數也跌九．九六％，但比香港還慘的是深圳股市，深圳成分指數下跌十三．七九％，深圳Ａ股跌十五．九五％，另外滬深三○○指數跌六．二九％，上海Ａ股跌六．二七％。

當全球股市由日本、美國、印度、台股領銜奔向榮途之際，深滬港股市卻逆向走低，而且愈跌愈深。這可以看出資金流向正決定市場命運，過去一向是亞洲金融中心的香港，突然之間搖身變成國際金融中心遺址，恆生指數從二○一八年最高點三三八四四跌下來，已經是腰斬等級，很多知名企業股價的下跌更是令人怵目驚心，像美團從四六○跌到六一．九港元，嗶哩從一○五二跌到六六．一港元，快手從四一七．八跌到二一．七五港元，跟著大立光同步的舜宇光學從二五九．四跌到四五．七五港元，阿里巴巴從三○九．四跌到六○．二五港元，騰訊從七七五．五跌到一九八．六港元，京東從四二二．八跌到八一．五五港元，甚至連遭打敗Tesla的比亞迪股價都從三三三跌到一六一．七港元。

最近的跌勢輪到深圳的科技股，立訊從六三．八八跌到二五人民幣，鴻海的工業富聯也從二七．二六跌到十二．六三人民幣，歌爾從五八．四跌到十四．三八人民幣，ＩＣ的韋爾從三四五跌到六六．六四人民幣，剛上市漲到九五人民幣的中芯國際也跌到三六．二人民幣，這個下跌的景象，也透露了中國經濟的疲態。

最近恆大宣布破產，股價已從三二．五港元跌到○．一六港元的殘值，恆大牧業也從十九．七四跌到○．三六五港元；恆大汽車從七二．四五跌到○．二港元，過去叱吒風雲的碧桂園從十九．一六跌到剩下○．六一港元，融創中國從四九．五五跌到○．八七港元，這是價值崩壞的景象，這也代表著資金源源不絕從市場流出，再好的企業市值也會打折，深滬港股市是標準的資金淨流出市場，印度、日本則是資金淨流入的市場，這完全印證了巴菲特爺爺一直掛在嘴上的「到有魚的地方釣魚」。

印度是資金源源流入的地方，股價已經持續大漲二十年，日本的日經指數這次最高到三六九八四．五一，已經逐漸逼近一九八九年的三八九五七的歷史天價，這次日股持續上揚，大多數日本人都不相信，因為經歷了泡沫經濟三十年，日本人老早已習慣死氣沈沈的社會，但是資金洪水襲來，昏睡狀態的日本人也會被驚醒，這些年，日本企業逐漸恢復活力，而中國則慢慢走入泡沫經濟的覆轍，和日本正呈現交替的對比。

中國量產殺戮何時是盡頭

台股在美股、日股與中國股市之間呈現多空拉鋸，從產業的角度來看，台股的傳統產業連結中國，正處在量產殺戮狀態，這包括水泥、鋼鐵、石化、紡織，一直到機械、金屬，這一系列都在產品殺戮中，恐怕難有好光景，這次到台泥和平礦區去參訪，台泥董事長張安平在車上告訴我，台泥兩岸產能五○○○萬噸，中國產能逾二○億噸，實際需求可能不到二○億噸，當然迎面而來是價格殺戮。

台灣的鋼鐵產能一年一千多萬噸，遇上中國四○億噸起跳，中鋼當然很吃力。再到石化產業，中國產能全開，帶來的肅殺，台塑集團當然吃不消，台化從九五．五元跌到五五．四元，這個價位比二○年三月疫情來襲的時候還低；台塑的七○．六元也是三年新低，中鋼從四六．七五跌到二三．五元，也令人驚嚇。這一次台泥最低跌到三一．三五元時，張安平董事長告訴我，台泥是台灣傳統產業最早轉型的企業，但是轉型的路上仍然很辛苦。

除了傳統產業面臨中國產能過剩的殺戮之外，過去十幾年來，身陷在中國殺戮的產業還有面板，友達去年全年虧損一八二．○三億，群創去年前三季虧損一五四．○六億，仍然深陷在虧損中。ＬＥＤ的富采認列三四．五億元資產減損，全年虧損可能超過六○億元；再到太陽能電池，這一系列在中國殺戮的產業，未來幾年恐怕難見曙光，這是二○二四年大家可能要先避開的產業。（全文未完）

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