金管會指出，有關年度財報，實收資本額達100億元及金融保險業的上市（櫃）公司共計136家，應在今年3月15日前公告申報2023年度財務報告。其餘上市（櫃）公司應在今年4月1日前完成公告申報。

至於年度自結財務資訊，金管會提醒1,681家實收資本額未達100億元的上市（櫃）公司，應在今年3月15日前完成公告112年度自結財務資訊。