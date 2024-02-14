金管會指出，有關年度財報，實收資本額達100億元及金融保險業的上市（櫃）公司共計136家，應在今年3月15日前公告申報2023年度財務報告。其餘上市（櫃）公司應在今年4月1日前完成公告申報。
至於年度自結財務資訊，金管會提醒1,681家實收資本額未達100億元的上市（櫃）公司，應在今年3月15日前完成公告112年度自結財務資訊。
為提升上市（櫃）公司財務資訊揭露之及時性，金管會依「公司治理3.0-永續發展藍圖」持續推動上市（櫃）公司縮短年度財務報告公告申報期限及公告年度自結財務資訊。
金管會指出，有關年度財報，實收資本額達100億元及金融保險業的上市（櫃）公司共計136家，應在今年3月15日前公告申報2023年度財務報告。其餘上市（櫃）公司應在今年4月1日前完成公告申報。
至於年度自結財務資訊，金管會提醒1,681家實收資本額未達100億元的上市（櫃）公司，應在今年3月15日前完成公告112年度自結財務資訊。
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