喜迎祥龍，甲辰新春，是登高望遠開闊胸襟和視野、欣賞台灣豐富山域地貌生態的好時節。金管會提醒民眾，新春時節乍暖還寒且山中氣候多變化，除了完善的路線規劃、妥善的裝備物資、確實評估天氣條件及儲備足夠體能外，投保適當之保險，俾為自身權益提供多一層保障。

目前登山綜合保險承保範圍除涵蓋一般傷害保險及旅行平安保險承保之意外事故保障外，並特別針對民眾從事登山活動時可能面臨之特定事故，如登山造成之中暑、高山病、凍傷等所致死亡、失能及醫療費用損失，提供保險保障。

另民眾可衡酌自身需要選擇加保「緊急救援費用保險」，提供被保險人因發生登山活動事故所支出之搜尋費用、救護費用及遺體移送費用，獲得更完整之保障，民眾可評估自身需求投保，以轉移相關風險。

金管會為提高投保便利性，已開放登山綜合保險之網路投保業務，民眾如有登山保險相關投保需求或問題，可於產險公會網站所設「登山綜合保險專區」查詢。