桃園市兒童美術館將於今年4月3日起試營運，首展特別邀請知名插畫家鄒駿昇操刀，主題為「探險未來！」以城市紋理探索，作為兒童身體經驗的基礎，期望孩童在玩藝術的過程中，挖掘屬於自己的理解與感知，形塑對未來的想像。

桃美館表示，知名插畫家鄒駿昇為台灣首位獲得波隆那國際插畫首獎的插畫藝術家，並操刀星巴克台灣星巴克25周年主視覺設計，曾與Gucci與Dior等知名品牌合作。主視覺整體設計理念來自桃園市兒童美術館如「山丘」般的外觀建築，積木般的純粹幾何造型，直接聯想兒童遊戲經驗中的積木玩具，如同創意與想像的基石，以及小王子書中提到「最大的問題不是長大，而是遺忘」，期盼在AI崛起的時代，期盼重拾人文與溫度，療癒長大後的小孩，發現生活中簡單卻美好的事物。

桃園市立美術館代理館長張至敏說，開館營運及展覽的規劃歷經過去近1年的準備，在大致底定後，去年年中與插畫家鄒駿昇討論合作，整體視覺擷取兒美館「山丘」造型，「航空」、「陴塘」、「移動」等桃園城市特色的元素，以當代為出發點，結合點、線、面，呈現構圖具有張力與可塑性的設計，期盼為社會大眾帶來一個嶄新具有活力的兒童美術館。

張至敏還提及，主視覺誕生過程鄒駿昇特別邀請女兒全程參與整個歷程，並為展覽名稱進行書寫，讓展覽視覺融入兒童視野和創意，也呼應兒童參與為主體的兒童美術館精神，這一次的主視覺除運用於展覽文宣之外，並延伸至兒童美術館的建築外觀裝飾與文創品。

桃園市立兒童美術館將於今年4月3日開始正式試營運，並在4月舉辦相關市集與講座，透過桃園市立美術館群的逐步完善，為國都之門桃園市帶來嶄新風貌，相關活動訊息可留意桃園市立美術館官方網站及臉書專頁。