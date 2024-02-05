科博館生物團隊5日表示，因氣候變遷、海平面上升，全球沿岸棲地逐漸消失，蘭嶼海龜面臨沒有沙灘產卵的危機，不過，因人為保護介入，也改變蘭嶼爬行類生物食物網平衡。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

氣候變遷、海平面上升，全球沿岸棲地逐漸消失，科博館生物團隊5日表示，經研究發現，蘭嶼蛇類原以「海龜蛋」為食，因海龜面臨沒有無沙灘可產卵危機、加上人為保護海龜，導致蛇類轉而掠食「蜥蜴蛋」，其中「梭德氏草蜥」蛋每年遭掠食最多，高達1萬7589顆，導致蜥蜴等爬行類族群量急遽下降，未來恐瀕臨滅絕。

科博館學術副館長黃文山（前）5日表示，研究團隊從1997年起長期監控蘭嶼爬行類群集動態23年，投入保育的資源始終有限，能長年進行的研究格外珍貴。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

國立自然科學博物館學術副館長黃文山從1997年起，率領生物學組林展蔚博士、廖鎮磐博士、台灣大學助理教授周均珈等人，以「氣候變遷與人為保育海龜之間的加成作用，如何衝擊蘭嶼陸域生態系的平衡穩定」等為研究主題，在蘭嶼長達監控爬行類群集動態長達23年。

科博館團隊指出，海岸侵蝕造成沙岸面積大量削減，海龜面臨沒有無沙灘可產卵危機，再加上人為介入保護，導致原以「海龜蛋」為食的蛇類取食遭阻，改而掠食「蜥蜴蛋」，改變爬行類食物網平衡。

黃文山表示，生態人士自1990年中期起在蘭嶼「小八代沙灘」展開保護海龜巢行動，阻蛇類掠食「海龜蛋」；蘭嶼最大海龜產卵地「東清灣」自2001年起，即少有海龜築巢紀錄，小型蛇類「赤背松柏根」過去主要在海龜產卵的沙灘覓食，被迫改變取食陸生「蜥蜴蛋」，每年掠食「蜥蜴蛋」約5000到1萬8000顆。

根據調查結果顯示，其中「梭德氏草蜥」蛋被掠食數量最高，每年多達1萬7589顆。此外，長尾真稜蜥、多稜真稜蜥、斯文豪氏攀蜥及股鱗蜓蜥的蛋也損耗極大，蘭嶼多數爬行類生物族群數量急速下降，掠食者「赤背松柏根」和「臭青公」等蛇類，未來可能隨之面臨滅絕風險。

科博館研究團隊表示，相較之下，綠島和屏東沿岸沒有海龜，長尾真稜蜥、斯文豪氏攀蜥等爬行類近20多年來數量穩定，印證「龜蛋的消失，是衝擊蘭嶼島上爬行群集結構改變的驅力」。此項研究集結科博館、台灣大學及美國聖地牙哥州立大學三方跨國團隊，在2023年底登上國際頂尖科學期刊《Science Advances》。