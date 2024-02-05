敬鵬大火奪走6勇消寶貴性命，董事長黃維金等6名高階主管一審全獲緩刑，桃園地檢署以千字文細數敬鵬不是，斥逾3千員工、年營業額201億的跨國公司便宜行事、忽視工安釀大火，耗費國家大量人力物力救災，尤其6名國家培養多年的優秀消防員冒險救災卻殞命，豈是和解金可彌補，2移工客死異鄉更重挫國際形象，直指類似案件平均刑度達7.5個月，輕判不符比例原則，更不足讓企業引以為戒，將提起上訴。

印刷電路板大廠敬鵬公司2018年大火，造成6名勇消殉職、2名移工殞命，桃園地院法官審理認為，董事長黃維金第一時間捐款千萬給消防，已與被害人家屬達成和解，且捐贈環保基金，窮盡弭平傷痛、查明火災、避免未來災害，將黃等6名高階主管依業務過失致死輕判3到8月有期徒刑，並給予緩刑3月至3年，並繳交公益金5萬元至50萬元不等。

桃檢指出，敬鵬公司員工達3300餘人的上市跨國公司，2018年營業額201億7388萬元、盈餘3億7506萬元，黃維金等6人分別擔任敬鵬總經理兼董事長、副總經理、經理、環工課長及環保工程師等職，是專業經理人或專業工程師，對於公司消防設施建置及防火設施等，應有更高注意義務及標準，卻擅蓋違章建物、風管又採易燃材質、破壞消防區畫及間隔，導致火災一發不可收拾，甚至長達14年未按時清潔排熱風管，導致內壁堆積大量易燃揮發性有機化合物，更助長火勢蔓延。

檢方痛斥，敬鵬火災並非不能避免，而是因黃男等專業經理人長期忽視工安，才會發生重大火災。

桃檢提到，桃園市消防局共出動各式消防及救護車輛212車次、消防及義消人員801人次救災，國家投入大量人力、物力，卻因黃男等專業經理人的輕忽漠視，導致有7位消防員受困在1樓東南角落貨梯A處附近長達3至7小時，造成6名消防員及2名外籍員工共8人不幸罹難身亡，對於死者家屬而言，這無可彌補的傷痛，豈是和解金錢可彌補？

桃檢感嘆，專業消防人才養成不易，6名冒險救災卻罹難火場的消防員，都是國家培養多年的優秀人才，卻因黃男等人疏忽、輕視而頃刻間殞命，對於國家救災體系造成莫大損失；且2名泰籍勞工客死異鄉，不僅其家人痛徹心扉，也引起國際注意，誤認我國上市公司僅求營利漠視工安，影響我國國際形象甚鉅。

桃檢指出，如此巨大損害卻僅判3至8月不等的有期徒刑及5至50萬元不等的公益金，如此輕微的公益金，和敬鵬所獲利益相差懸殊，顯然不合比例原則，更不足以讓事業經營者引以為戒，以加強投資工作安全的措施及設備，避免工安災害發生。

桃檢提到，涉犯刑法第276條第2項類似判決共4903件，99％（4830件）都是有期徒刑，平均刑度達7.5個月，最高刑度達4年2月，黃男等人刑度有輕縱之嫌，為捍衛民眾生命財產安全，避免企業經營為節約支出而漠視工安，未依消防專業規畫廠房，再度發生此類工安憾事，依法提起上訴。