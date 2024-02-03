桃園一對小姐妹由於父母離異，因此安置於親友住處，未料蘇姓友人卻趁妻子外出時播放色情片，再對小姐妹性侵得逞。事發後，姐妹雖曾報警求助，不過員警第一次卻先把電話掛掉；小姐妹第二次打去，員警則回：「幹嘛啦」、「白癡」。直至外婆後來將孫女們接回花蓮，除了小姐妹的談話內容，更驚見姐姐腳上有傷，事件才得以曝光。

判決指出，小姐妹因為父母離異，因此請託友人蘇男幫忙照顧，並將孩子安置於其住處。未料，蘇男卻趁著妻子帶著女兒參加教會活動，家裡僅剩他和姐妹獨處時，起初先播放色情影片，待影片播完後，又強行褪去姐妹花的衣服，最終性侵得逞。

姐姐證稱：「當時我還在唸國小，他是趁老婆不在的時候摸我，他弄我的時候我有推開他、也有用腳踢他肚子，但他還是繼續欺負我」、「有一次他太太和女兒去教會，家裡沒有其他人，我因為怕去房間和他一起睡，所以我就看他玩遊戲，然後他就給我看一個女生脫光衣服，看完影片後，把我的褲子和內褲脫掉，然後用重要部位去用我的重要部位，當時覺得很痛。」

妹妹則控訴：「我那時讀大班，他會亂摸我們身體，我覺得身體怪怪的，不舒服。他還在他女兒房間裡摸我尿尿的地方，我會覺得痛，姐姐看到他在用手弄我，弄完我就弄姐姐。」

對此，小姐妹自知遭受性侵，事發後雖曾報警求助，不過員警卻一直掛斷電話，但員警卻回應「幹嘛啦」、「然後勒」。妹妹以為警察叔叔沒聽懂，把電話搶過去講，結果被警員罵「白痴」，電話緊接就遭掛斷，長達2年時間，始終求助無門。

直至外婆將小姐妹接回花蓮，聽見外孫女的談話內容，直覺不對勁，又見姐姐的腳上有傷，於是開口詢問。起初，小姐姐未敢將實情說出，外婆再三強調「不要怕，我會幫妳處理」，妹妹才願意揭露傷口，說出實情。

外婆回憶，當時將小姐妹二人接回花蓮後，總想起她們過去的開朗、活潑，再對比現如今的封閉、不太愛講話，甚至一靠近，姐妹就會感到恐懼，這種狀況甚至持續整整半年才逐漸改善。對此，外婆也安慰她們不用擔心：「這件事情如果能忘的話，就儘量忘記以前那種痛苦的日子」；姐姐更哭著說：「阿嬤，怎麼辦」、「我好髒」。

事後，外婆將姐妹二人帶去醫院驗傷時，診斷報告指出，姐姐兩側大陰唇部分泛紅，處女膜旁約有一處5毫米大小的潰傷，妹妹的處女膜則有紅色裂傷疤痕。醫生也說，姐姐的情況比較嚴重，稱她還很小的時候，陰道就已經被傷害。

桃園地院審理，一審依3個加重強制性交罪，判處蘇男9年6月徒刑。蘇男不服上訴。

高院審酌，蘇男造成小姊妹生理、心理上難以抹滅的傷害和陰影，不僅始終否認犯行，還飾詞狡辯，甚至責怪小姊妹難以管教，難認有絲毫悔悟之心。日前駁回上訴，維持一審原判，蘇男依對未滿14歲之女子犯加重強制性交罪，共3罪，判處9年6個月徒刑。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。