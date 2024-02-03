台南一名周姓男子是醬油廠董座的特助，2021年2月1日晚間9時許，聯繫女同事（A女）表示要談公事，卻把她載到到汽車旅館，無視A女不斷反抗，強脫褲襪、裙子還嗆聲：「如果你跟我親嘴，我就不要弄你」、「你再吵我就揍你」、「你再吵…我要強暴你囉。」周男予以強制猥褻得逞，A女不甘受辱憤而提告。

法院審理，周男辯稱，與A女曾有婚外情的交往，之前2人就曾到過汽車旅館，當天是因為心情不好，想要與A女聊天、擁抱A女得到安慰，到汽車旅館前就知道A女正值生理期，沒有要與A女為性行為，會說要強暴、做愛等話語，只是在鬧她、在調情。

法官勘驗錄音對話顯示，2人進入房間後，A女：「不要不要不要不要不要，不要脫我鞋子，你幹嘛啦。」、「人家那個來你不要給我用啦」、「不要啦！就跟你講那個來肚子痛而已，不要給我弄啦。」…A女大叫：「不要不要不要給我弄破！」…「不要用我，拜託（哭聲）。」

後來A女表示要回家時，周男：「你洗完澡我就讓你回家啦…我跟你講過我進來不會跟你做愛，我有沒有答應你？有啊。你看有沒有做？沒有。」A女抱怨：「你看，我流血了，還給我用。」…周男：「我要玩你的手機。」，A女跑出浴室，表示：「不要給我用手機！不要給我看手機啦！」…周男：「你再吵，我要我要，我要強暴你囉。」…（略）。

一審法官審酌，周男是A女公司的董事長特助，又為董事長孫婿，特殊的身分、地位，對於A女工作顯然具有一定程度的影響力，縱然2人可能交情匪淺，可以互相吐露心聲，但未能尊重A女，無視多次拒絕，竟以強暴、脅迫方式猥褻得逞，A女最終離職，且不願與其和解。周男被依犯強制猥褻罪處刑10月。周男不服提起上訴。

高院審理，A女搭計程車獨自離開後，因周男駕車追趕，A女請司機開到附近派出所，周男當下與員警發生口角，A女經警方詢問，卻未指控周男猥褻犯行，顯見有意維護，不久後，還搭周男的車前往旅館，可見雙方確實交情匪淺，足證2人間確有親密感情。

法官日前將一審判決所處之刑撤銷，周男被依犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。

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