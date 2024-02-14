嘉義縣東石鄉掌潭村1名男子13日下午，監看工人以挖土機施做魚塭時，突然不見人影，工察覺有異，四處尋找，竟發現男子被掩埋在土方裡，警消獲報後趕到現場，徒手將男子從土堆中挖出，但男子已無呼吸心跳，送醫急救延至今天宣告不治，檢警將調查死因。

嘉義縣消防局13日下午2時19分許接獲通報，東石鄉掌潭村掌潭活動中心附近魚塭有男子遭土方掩埋，立即派遣人車趕到現場，用圓鍬、或徒手挖掘，挖出1名52歲男子，但當場已呈現OHCA（到院前死亡），送至部立朴子醫院急救，今天凌晨3時45分許家屬放棄急救，宣告不治。