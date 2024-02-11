33歲何姓低收入戶民眾因積欠110年ETC 通行費、汽燃費、牌照稅罰鍰罰鍰等共計8,369 元，遭移送至嘉義分署執行。不料何男家中突遭祝融，原本夫妻及五名子女，造成二名子女不幸喪生。嘉義分署執行人員獲悉，隨即對其案件職權停止執行，並多方連繫社工、里長、子女就讀之學校等。嘉義縣社會局表示，縣府將發送喪葬慰問金，並協助相關事宜，家中還有三名國小的孩子，已做好安置，並與學校密切連繫，加強關懷及心理輔導。

嘉義分署分署長柯怡伶於日前至義務人位住處訪查，發現何姓夫妻居住在租賃之房屋內，屋內陳設十分簡樸，僅有簡單之生活用品，三子女則在學校上課。何男表示夫妻非常疼愛小孩，他有時工作還會帶著三個較大的孩子一起工作，妻子則照顧年紀較小的二個孩子，一家和樂感情很好。分署同仁關心何姓夫妻家庭生活狀況，致贈毛巾、餐具組等，同時捐款6,000元至其子女就讀之國小所設立之專戶，作為幫助就學之用。

據何姓民眾表示，其目前係以勞力工作維持溫飽，會把握任何工作機會，努力養活家人。現場客廳桌上陳列著報紙的工作版，顯現其值此人生變故之際，仍舊堅強努力面對生活。

「執行有愛，公義無礙」向來是法務部及行政執行署之施政主軸，對於執行過程中發現弱勢義務人亟待救助時，嘉義分署均會主動關懷救急，轉介相關公私社福機關、團體，祈能幫助義務人度過難關。