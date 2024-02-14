大樂透13日開獎的第113000018期因電腦系統銷售時間誤設，導致銷售時間於16點35分提前結束，台灣彩券14日表示，為確保消費者的權益，13日16點35分至晚間20點間購買的14日開獎（113000019期）的大樂透，將依彩券票面銷售時間為準，可有兩次對獎的機會，即可對13日與14日兩日的大樂透及春節大紅包開獎獎號對獎。

台灣彩券解釋，如果13日大樂透未中獎，可續對14日的獎號；如兩日皆未中獎，即確認未中獎；若彩迷很幸運兩日皆中獎，13日中獎獎金額較高，將依問題彩券程序處理，彩迷可攜帶彩券「正本」至中國信託商業銀行(股)公司國內各營業單位或其指定金融機構，填寫中國信託銀行處理問題公益彩券申請表，並交付彩券正本，經驗證後即可兌獎。

若是大樂透14日中獎獎金額較高，台灣彩券表示，依正常程序兌獎即可；如果彩迷有任何問題，也可撥打客服專線市話0800-024-999詢問。