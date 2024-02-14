雖然還在春節期間，共機仍密集擾台，據國軍監測，今下午1時起有14架次共機出海活動，其中9架次逾越海峽中線。對此，國軍皆嚴密警戒，並檢派任務機、艦與岸置飛彈系統適切應處。
國防部表示，今日下午1時起，陸續偵獲中共殲-16、運8及無人機等各型主、輔戰機計14架次出海活動，其中9架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我北部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。
國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密警戒，並檢派任務機、艦與岸置飛彈系統適切應處。
雖然還在春節期間，共機仍密集擾台，據國軍監測，今下午1時起有14架次共機出海活動，其中9架次逾越海峽中線。對此，國軍皆嚴密警戒，並檢派任務機、艦與岸置飛彈系統適切應處。
國防部表示，今日下午1時起，陸續偵獲中共殲-16、運8及無人機等各型主、輔戰機計14架次出海活動，其中9架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我北部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。
國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密警戒，並檢派任務機、艦與岸置飛彈系統適切應處。
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