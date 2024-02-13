美國國安高級官員表示，位於大西洋沿岸的西非國家加彭許諾中國在該國建立海軍基地，令白宮十分震驚，認為中國在加彭的軍事存在將是美國安全的重大威脅，尤其是海軍基地。美國首席副國家安全顧問芬納(Jon Finer)曾敦促加彭收回此議，並設法阻止該計劃實現。中國外交部則表示不知有此項計劃。

《華爾街日報》報導說，去年8月，中非國家加彭時任總統阿里．邦戈(Ali Bongo)向白宮高級助手透露了一個驚人的消息。在加彭總統府的一次會議上，邦戈承認他曾秘密向中國領導人習近平許諾，說中國可以在加彭的大西洋沿岸駐紮軍隊。

一位美國國家安全官員稱，美方對此十分震驚，並敦促邦戈收回此一承諾。他說，「每當中國開始打非洲沿海國家的主意，我們就會感到焦慮」，因為美國將大西洋視為戰略前院，中國在那裡的永久軍事存在是對美國安全的重大威脅，尤其是海軍基地。

報導說，去年夏天加彭的首都自由市發生軍事政變，美國被迫重新開始，試圖說服新的加彭軍政府領導人回避中國有關建立海軍基地的提議。

中國政府沒有對此事回復書面置評的請求。中國外交部表示，對於中國政府在加彭或非洲大西洋沿岸其他地區的軍事計畫「仍不知情」。

美國官員表示，到目前為止，還沒有一個擁有大西洋海岸線的非洲國家與中國簽署協議，美國將贏得這場外交戰，加彭不會允許解放軍長期駐紮，也不會允許建立中國的軍事設施，美方對此深具信心。

報導指出，中國曾試圖在鄰近加彭的赤道幾內亞建立基地，雖然中國正在當地的巴塔市建造深水商業港口，但目前尚無進行軍事建設的跡象。這個家族式統治的產油國向美國保證，不會讓中國在該國建造軍事基地。

據中國政府表示，中國海軍艦艇可以自由通過國際水域，自2000年以來，從非洲西端的茅利塔尼亞到印度洋沿岸的肯亞，中國公司已在非洲建造了約100個商業港口，其中只有非洲吉布地港口建有中國船隻和部隊的固定基地。吉布地俯瞰戰略要地紅海，可以停靠航母或核潛艇，與美國在非洲最大的基地雷蒙尼爾（Camp Lemonnier）相距不遠。

加彭去年8月的軍事政變，承諾提供中國軍事基地的邦戈總統已被軟禁，美國外交官不得不重新部署，說服加彭新政府拒絕中國的示好。加彭軍方任命其指揮官恩圭馬(Brice Oligui Nguema)過渡總統，他說，邦戈與中國國家主席習近平有口頭協定，但沒有書面協定。

報導表示，目前加彭新政府也尚未與中共進行高層會談，但是與美方正在就防務合作協定進行談判，白宮在去年11月決定由加彭主辦今年由美國牽頭的西非和中非海上演習，會有數十個國家的海軍力量參與其中。不過，美國仍在觀察中國的下一步行動，竹宮國安官員說：「當一扇門關閉時，中國會尋找另一個機會。」