香港特區政府律政司司長林定國14日在社交媒體發文表示，國際調解院總部將會落戶香港。建成後的國際調解院將是首個總部設址在香港的政府間國際組織。

根據中新網引述林定國貼文指出，近期建立國際調解院公約的政府間談判會議在香港順利舉行。各方協商一致作出決定，在國際調解院成立後，東道國為中國，總部所在地為香港。目前公約談判正有序推進，待公約通過和生效後，國際調解院總部將正式落戶香港特區。

林定國指出，建成後的國際調解院，將是世界上首個專門以調解方式解決國際爭端的政府間國際法律組織，也將是首個總部設址香港的政府間國際組織，對現有爭端解決機構和方式形成有益補充，為和平解決國際爭端提供新的選擇。香港特區政府將繼續在中央政府的指導支持下，為國際調解院未來運作提供堅實保障。

林定國進一步表示，港府將在2月底就改建舊灣仔警署為國際調解院的工程向特區立法會工務小組作進一步解釋，並爭取議員支持。