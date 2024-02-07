中國大陸7日宣布其在南極的第5個考察站建成並投入使用，引發澳洲和紐西蘭對情報安全的擔心。對此，大陸外交部發言人汪文斌7日表示，中國南極站的建設完全符合南極國際規則和程序，將有利於增進人類對南極的科學認知，為中國與各國南極科學考察合作提供平台，促進南極和平及永續發展。

澎湃新聞報導，汪文斌在例行記者會上，被問及中國大陸今正式建成位於羅斯海附近的第5個南極科考站，該站的位置對於收集澳洲和紐西蘭情報資訊來說具有優勢，中方如何回應紐澳對於情報安全的擔心？

對此，汪文斌表示，中國作為《南極條約》協商國，始終按照《南極條約》體系相關規定開展活動。中國南極站的建設完全符合南極國際規則和程序，將有利於增進人類對南極的科學認知，為中國與各國南極科學考察合作提供平台，促進南極和平及永續發展。

大陸南極秦嶺站7日開站，這是大陸繼長城站、中山站、崑崙站、泰山站之後，在南極建設的第5個南極考察站，從2012年底開始調研選址到主體結構完工，歷經了10多年的時間。全站預計可容納80名考察人員，在當地開展大氣環境、海洋基礎環境、生物生態等多圈層、多學科的觀測和科學研究。