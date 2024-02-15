●「AI晶片王」輝達（Nvidia）漲近2.5%，收在739美元，創下收盤歷史新高，市值來到1.825兆美元，超越谷歌母公司Alphabet（股價漲0.55%，市值1.82兆美元），成為身價第三高的美股企業，僅次於微軟與蘋果。做為AI熱潮的最大受益者，輝達股價與市值突飛猛進，其市值在周二超越排名第四的亞馬遜，為20年來首見。

輝達掌控約8成的高階AI晶片市場，這樣的領先地位使其股價在2023年大漲兩倍多，今年以來上漲47%。輝達將在美東時間下周三（2/21）發布季報，勢必成為市場最關注的焦點之一。

分析師警告，市場對輝達的業績與營運展望寄予厚望，一旦事與願違，可能削弱這波AI漲勢。根據LSEG的數據，分析師平均預期輝達上季（截至1月底）營收成長兩倍以上，達到203.7億美元，主要受惠其頂級AI晶片的強勁需求。此外，分析師平均預期輝達調整後淨利暴增400%以上，達到113.8億美元。輝達目前本益比約為34倍，高於1月初的約24倍，但低於一年前的逾50倍。

●伺服器設備大廠美超微電腦（Super Micro Computer）周三再度大漲逾11%，延續近來由AI熱潮引發的漲勢，亦帶動羅素2000指數上漲2.4%，創下2023年12月中以來最大單日漲幅。美超微上修財測後股價一路挺升，今年來已大漲近200%。

●羅賓漢（Robinhood Markets）上季獲利意外強勁，股價大漲13%，收在13.38美元。

●加密貨幣概念股Coinbase、Marathon Digital和Riot均漲逾13%，因比特幣市值再度突破1兆美元大關，為去年11月21日以來首見。

●網約車平台Uber宣布將砸下70億美元買回自家股票，股價應聲飆漲近15%，收在79.15美元，創下歷史新高。同業Lyft暴漲逾35%，收在16.39美元，其獲利優於預期，並表示自由現金流將在2024年首次轉正。