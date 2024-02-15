林修銘指出，金管會主委黃天牧在新春記者會中，指出今年全球面對的風險及挑戰依舊，資本市場作為經濟發展的櫥窗及先行指標，在此情勢下更應發揮關鍵功能，讓所有企業皆能持續成長，產業持續發展，使經濟發展產生重要動能，以市場實力來彰顯台灣韌性。

因此，證交所將以壯大市場規模、創新商品服務、淨零永續共榮為目標，協助資本市場累積長遠發展的堅強實力，並藉由強化資安韌性、確保投資信心，提升面對風險的應變能力，實現穩健經營，盼藉此展現市場競爭優勢，提高台灣在全球市場的關鍵地位。

在提升公司價值、壯大市場規模方面，林修銘表示，將鼓勵公司檢視自身股價淨值比（P/B），強化公司治理措施與永續資訊揭露，並重視股東與利害關係人意見，進一步完善投資人關係、議合等溝通管道。

而在現有AI、半導體等關鍵產業基礎上，證交所將聚焦數位、綠能、生技3大新經濟產業發展，並藉由公部門力量引領資金到未來新興產業，冀望藉此平衡資本市場發展。另外，將鼓勵市值大於100億元的公司增加舉辦法說頻率，發揮以大帶小綜效，增進市場能見度。

創新商品服務方面，證交所除爭取更多公司IPO掛牌，盼擴大推出更多創新商品，包括多重資產型ETF及即將審議的REITs等。推動數位轉型方面，To B部分將檢視作業流程，運用數位金融科技優化，To C則結合更多客戶需求導向，提供更多數據加值服務解決方案。

強化資安防護方面，證交所將導入智能資安防護設備，以強化資安韌性、確保市場運作不中斷。另外，已逐步導入大數據分析及AI等監理科技，將陸續應用在執行上市公司、券商管理與市場監視等市場管理業務，以增進監理效能。

最後，證交所將持續優化ESG Infohub，提供更完整的ESG資訊，並陸續建置永續報告書數位平台等基礎工程。也希望結合碳交所、台灣指數公司建立碳權交易平台機制，並規畫建立ESG資料庫、開發ESG商品，以引導法人實踐責任投資，加強企業與利害關係人議合。

林修銘表示，面對未來挑戰，證交所將堅守穩健態度，以創新思維應對多變的風險與市場挑戰，並掌握發展契機，提升資本市場韌性。同時，全力配合政府政策，協助產業發展穩健前行，並持續攜手周邊單位和公會，協助資本市場不斷壯大。